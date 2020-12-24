تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
سوريا : قصف اسرائيلي جديد يستهدف ميليشيات ايرانية في سوريا
-
الاثنين 28 ديسمبر 2020 08:14 مساءً
أمير تبوك يطلع على عدد من المبادرات والأعمال الفنية والتشكيلية لأبناء وبنات المنطقة
-
الاثنين 28 ديسمبر 2020 08:07 مساءً
اتحاد القدم يخاطب الأندية: شهادة الكفاءة المالية شرط تسجيل اللاعبين الجدد
-
الاثنين 28 ديسمبر 2020 08:07 مساءً
استشاري أمراض معدية: "فايزر" أثبت سلامته ومأمونيته بدرجة عالية جدًّا
-
الاثنين 28 ديسمبر 2020 08:07 مساءً
برلماني عن "مستقبل وطن": ملتزم بقرارات الحزب في انتخابات لجان النواب
-
الاثنين 28 ديسمبر 2020 08:05 مساءً
القبض على عاطلين متهمين بقتل مواطن في المطرية
-
الاثنين 28 ديسمبر 2020 08:05 مساءً
تركيب تانك أكسجين إضافي لمستشفى العزل بالباجور مطلع الأسبوع المقبل
-
الاثنين 28 ديسمبر 2020 07:48 مساءً
طابق كامل لعزل الأطفال المصابين بكورونا في مستشفى التخصصي ببنها
-
الاثنين 28 ديسمبر 2020 07:48 مساءً
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور
-
الاثنين 28 ديسمبر 2020 07:48 مساءً
محافظة بني سويف يكرّم الفائزة بجائزة "فيزيكس ورلد 2020"
-
الاثنين 28 ديسمبر 2020 07:48 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
فقرة "كلام مفيد" يناقش أحوال الشارع المصري وأبرز قضاياه مع الاعلامي الكبير مفيد فوزي
مصر
Al Nahar TV
الخميس 24 ديسمبر 2020 10:07 صباحاً
48
Facebook
Twitter
Print
مواضيع متعلقة
مطبخ هالة - طريقة عمل المفتقة بالخلطة السحرية - حلقة 15 ديسمبر مع الشيف هالة فهمي
Al Nahar TV
الاثنين 28 ديسمبر 2020 12:11 مساءً
باب الخلق | الفنان عبد العزيز مخيون يبدع في الشعر بطريقة رائعة .. لا تصالح ولو منحوك الذهب
Al Nahar TV
الاثنين 28 ديسمبر 2020 10:03 صباحاً
باب الخلق | عبد العزيز مخيون يحكي عن لقائه بالمطرب الراحل محمد عبد الوهاب ووصية أمير الشعراء
Al Nahar TV
الاثنين 28 ديسمبر 2020 10:03 صباحاً
باب الخلق | كام فرصة ضاعت من الفنان عبدالعزيز مخيون منهم عمل عالمي وحزنه بسبب ذلك
Al Nahar TV
الاثنين 28 ديسمبر 2020 10:03 صباحاً
السابق
أسامة العبد: مصر بحاجة ماسة إلى تعاون إيجابي بين مؤسساتها الدينية والدعوية
التالى
مصر للطيران تضع شعار بطولة كأس العالم لكرة اليد على طائراتها
Tweets by @3yonNews