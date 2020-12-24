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أعلن برنامج الترخيص السنوي العريق "لأفضل أماكن العمل" عن فوز كلّ من "أسترا زينيكا"، و"لوندبيك"، و"بارك فيل" للأدوية، و"إم إس دي أنيمال هيلث" و"جونسون آند جونسون" و"تيلي بيرفورمانس" بشهادة "أفضل 6 أفضل أماكن للعمل في مصر" لعام 2020. ويعتبر برنامج أفضل أماكن العمل برنامجاً دولياً يمنح أرباب العمل في الدول المختلفة فرصة الاطّلاع على المزيد من المعلومات حول تفاعل موظفيهم ورضاهم، فضلاً عن تكريم أولئك الذين يقدمون تجربة مهنية استثنائيّة لموظفيهم مع الالتزام بأعلى المعايير على صعيد ظروف العمل.

وقد احتلت شركة "أسترا زينيكا" مصر المرتبة الأولى عن فئة الشركات الكبيرة، تليها شركة "بارك فيل" للأدوية، وهي شركة عريقة في مجال صناعة الأدوية تقدم أدوية عالية الجودة وبأسعار ميسورة في جميع أنحاء البلاد. وحصلت شركة "جونسون آند جونسون" مصر على المرتبة الثالثة، واحتلت المرتبة الرابعة شركة "تيلي بيرفورمانس" مصر، وهي إحدى الشركات الفرعية التابعة لشركة "تيلي بيرفورمانس" الرائدة عالميّاً في مجال إدارة تجربة العملاء متعدّدة القنوات من مصادر خارجية. وفي فئة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، حصدت شركة "لوندبيك" مصر، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة "لوندبيك" الدنماركية للأدوية، المركز الأول، تليها شركة "إم إس دي أنيمال هيلث"، وهي شركة تابعة لـ "إم إس دي أنيمال هيلث"، وهي شركة عالمية رائدة في سوق صحة الحيوانات.

وقال حاتم الورداني، المدير القطري لشركة "أسترا زينيكا" مصر في هذا السياق: "نحن نطمح إلى أن نصبح شريكاً موثوقاً في قطاع الرعاية الصحية وأن نعمل على تحسين حياة المرضى المصريين من خلال حلول مبتكرة. إلا أن هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق من دون مساعدة شركة تتمتع بمستوى عالٍ من التفاعل والكفاءة. بالتالي، نحن سعداء للغاية أن يتم تكريمنا بشهادة ’أفضل رب عمل‘ في مصر للعام الثاني على التوالي. وتساهم نتائج استطلاعات الرأي هذه، إلى جانب مؤشرات قياس الرضا الداخلية لدينا، بمنحنا الكثير من الثقة في مستقبلنا وقدرتنا على النمو والوفاء بالتزاماتنا كشركة."

من جانبه، قال أحمد العشماوي، المدير الاقليمي لشركة "لوندبيك" مصر: "قررنا في عام 2015 أن نسعى لتحقيق حلمنا المتمثّل في ترسيخ مكانة شركة ’لوندبيك‘ مصر كواحدة من ’أفضل أرباب العمل‘ في قطاع صناعة الأدوية من خلال إرساء ثقافة وبيئة عمل فريدتين من نوعهما. وقد عملنا جميعاً بجهد وبروح الفريق الواحد لتحويل الحلم إلى رؤية. لقد بات حلمنا الآن واقعاً ملموساً، لكننا لن نتوقف عند هذا الحد. سنواصل السعي لكي نجعل من ’لوندبيك‘ مصر مكاناً أفضل بكثير للعمل، لكي نتمكن من الاستمرار بإحداث تغيير نحو الأفضل في حياة الأفراد الذين يعانون من أمراض الدماغ."

وصرّح الدكتور شريف بسيوني، رئيس مجلس إدارة شركة "بارك فيل" للأدوية: "نحن في شركة ’بارك فيل‘ للأدوية نعيش في بيئة مليئة بالتغيّرات الهائلة والتنوع، تدعم ثقافة السعي نحو هدف مشترك، ونسعى إلى تحقيق وتطوير تكامل أفضل بين الحياة الشخصية والعملية. الثقة بالأبطال ليست مجرد شعار، بل استراتيجية بنينا عليها عملنا منذ تأسيسنا. يعدّ مكان العمل تفاعلاً متبادلاً ونحن نسعى لتوفير أفضل مكان للعمل، تزامناً مع جهودنا لتعزيز إنتاجية الموظفين. نحن نعتبر ثقافتنا هذه بمثابة حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، المدعومة بجهود كل شريك ناجح في مكان العمل، وما زلنا نتقدم."

وقال ممدوح محفوظ، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إم إس دي أنيمال هيلث" لمنطقة شمال أفريقيا، السعودية، مصر والسودان) : "يتمثّل هدفنا في شركة ’إم إس دي أنيمال هيلث‘ في خلق الركيزة الأساس لمكان عمل رائع. مكان عمل يلتزم بقيم الاحترام والثقة والمشاركة الكاملة. مكان عمل يشجع زملاءنا على بذل أكثر من مجرد إتمام واجباتهم اليومية. منحنا موظفينا الأدوات اللازمة وقمنا بتمكينهم من خلال تزويدهم بالمهارات المناسبة، فضلاً عن إشراكهم من خلال السماح لهم بإطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة والتعبير عن أفضل ما لديهم. نحن نعمل بروح الفريق الواحد ولدينا هدف مشترك، ألا وهو أن نكون أفضل شركة في سوق صحة الحيوانات في مصر، وسنسعى لأن نحقق هذا الحلم معاً. أنا فخور للغاية بفريقي الذي يحقق نتائج مستدامة والذي كان بمثابة الجندي المجهول وراء حصول ’إم إس دي أنيمال هيلث‘ على شهادة ’أفضل مكان للعمل‘ في عام 2018 ومن جديد في عام 2020."

وكشف الدكتر رامز محسن، المدير الإداري لشركة "جانسن" في منطقة مصر، الأردن، السودان، وإثيوبيا في هذا السياق: "يسعدني أن أشهد على اختيار شركة ’جونسون آند جونسون‘ كـ’أفضل مكان للعمل‘ في مصر. ركزنا هذا العام في شركات ’جانسن‘ للصناعات الدوائية التابعة لشركة ’جونسون آند جونسون‘، على التطوير الفردي للموظفين. وعلى مدى العامين الماضيين، تمكنا من إيفاد أكثر من عشرة مواهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط. عملنا بجهد لتشجيع المواهب النسائية ومنحناهن الفرصة لبذل أفضل ما لديهن. ويسعدنا أن نرى، على الرغم من الصعوبات التي فرضها تفشي وباء كورونا في عام 2020، أن موظفينا يؤمنون بأن الشركة تعطي الأولوية لصحتهم وسلامتهم."

وأضاف محمد عبد الرسول، المدير الاداري، وحدة شؤون المستهلكين في شركة "جونسون آند جونسون": "يشكّل حصول ’جونسون آند جونسون‘ على شهادة ’أفضل مكان للعمل‘ في مصر انعكاساً للمبدأ الذي تلتزم وحدة شؤون المستهلك في الشركة في مصر بتحقيقه من حيث "رفاهية الشركة والتنمية"، والذي سيظل أولويتنا الأولى. نحن نركز جهودنا على استقطاب أفضل المواهب في مصر والاحتفاظ بها، فضلاً عن تمكين هذه المواهب من خلال خطط التنمية الملائمة لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم. ندعم هذا التركيز بتشجيع الثقافة اللازمة والمناسبة التي تمكّن موظفينا من اتخاذ القرارات الحاسمة وتحمّل المسؤولية الكاملة عن النتائج."

وقال عماد واصف، المدير العام لشركة "جونسون آند جونسون ميديكال" في مصر وباكستان: "لطالما كنت فخوراً بأن أكون جزءاً من فريق العمل وشركة ’جونسون آند جونسون‘. واليوم، في عام 2020، أشعر بمزيد من الفخر لحصول ’جونسون آند جونسون‘ مصر على شهادة ’أفضل مكان للعمل‘. ركزنا هذا العام على الالتزام بوعودنا ووضع رفاهية موظفينا وسلامتهم في قائمة أولوياتنا، متسلّحين بالمرونة التي تشكّل جزءاً من جوهر منظمتنا. علاوة على ذلك، تمكنا من الاضطلاع بمركز رائد في مجال التنوع والشمول. وأنا مندهش للغاية من السرعة التي تمكنا من خلالها بدمج التكنولوجيا في جميع جوانب عملنا. وأخيراً، لا يمكنني سوى أن أوجّه التقدير للعاملين في الخطوط الأمامية لدينا، الذين يدعمون العملاء والمرضى في غرفة العمليات. ولدى معاينتي لكل هذه الانجازات التي ذكرتها، يمكنني القول بأن سعادتي وفخري لا يوصفان. بالفعل، إن ’جونسون آند جونسون‘ مصر هي أفضل مكان للعمل!"

وأشار محمد توفيق، المدير العام لشركة "تيلي بيرفورمانس" مصر: "تجسّد هذه الشهادة كل ما نسعى إلى تحقيقه كل يوم، ليس فقط لصالح عملائنا، بل أيضاً لموظفينا وأصحاب المصلحة والمجتمع. قد تكون هذه الشهادة الأولى التي نحصل عليها هذا العام، لكنها لن تكون حتماً الأخيرة!"

وأنهى حمزة إدريسي، مدير البرنامج في مصر: "على الرغم من الاضطرابات الناتجة عن الوباء هذا العام، بلغ معدل مستوى التفاعل لأفضل 6 شركات 81 في المائة، وهذه نسبة نفتخر فيها. ويسلّط هذا الانجاز الضوء على التزام هذه الشركات بتزويد موظفيها بالبيئة المناسبة لتحقيق الازدهار والتفوق في عملهم وخدمة العملاء بشكل أفضل."

تتشارك أكثر من 25 شركة من مختلف القطاعات في مصر كل عام مع منظمة "بيست بليس تو وورك" لتقييم وقياس والتخطيط للإجراءات اللازمة لتعزيز ثقافة مكان العمل.

المصدر: "ايتوس واير"