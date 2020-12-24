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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 78.7 مليون

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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 78.7 مليون جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 78.7 مليون

مصراوي Masrawy

08:24 ص الخميس 24 ديسمبر 2020

نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 78.7 مليون حتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 78 مليونا و 704 آلاف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 44.3 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و730 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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مصراوي Masrawy

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