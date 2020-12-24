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"": إيران ستتحمل مسؤولية مقتل أي أمريكي بالعراق.. فكروا مليًّا

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"ترامب": إيران ستتحمل مسؤولية مقتل أي أمريكي بالعراق.. فكروا مليًّا "": إيران ستتحمل مسؤولية مقتل أي أمريكي بالعراق.. فكروا مليًّا
اتهمها بالضلوع في الهجمات الصاروخية التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ، إيران بالضلوع في الهجمات الصاروخية، التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد، وحذرها من أنه سيُحَمّلها المسؤولية في حال مقتل أي أمريكي هناك.

ونشر ترامب في صفحته على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، صورًا لثلاثة صواريخ، وقال: "تعرضت سفارتنا في بغداد يوم الأحد لعدة صواريخ. فشلت ثلاثة صواريخ. ترى من أين أتت؟ (من) إيران؟ والآن نسمع عن هجمات إضافية ضد الأمريكيين في العراق".

وأضاف، بحسب " اليوم": "بعض النصائح الصحية الودية لإيران: إذا قُتل أمريكي هناك سأحمّل إيران المسؤولية، فكروا مليًّا".دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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