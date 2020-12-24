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"بلومبرج": أكثر من 2.7 مليون شخص تلقوا لقاحات كورونا في 6 دول

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"بلومبرج": أكثر من 2.7 مليون شخص تلقوا لقاحات كورونا في 6 دول "بلومبرج": أكثر من 2.7 مليون شخص تلقوا لقاحات كورونا في 6 دول
في بداية أكبر حملة تطعيم في التاريخ لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"

أكدت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أن أكثر من 2.7 مليون شخص تلقوا لقاحات ضد في ست دول حول العالم حتى الآن.

جاء ذلك في بداية أكبر حملة تطعيم في التاريخ مع الاستمرار في توسع جهود إعطاء اللقاحات.

وأفادت بلومبرج؛ وفق ما نقلته "رويترز"، بأن عمليات التطعيم في الولايات المتحدة بدأت في 14 ديسمبر، وتلقى 1.12 مليون شخص اللقاحات حتى الآن.

وأضافت أن الولايات المتحدة تُخصص 5.1 مليون جرعة من لقاح "فايزر/ بيونتيك" و6 ملايين جرعة من إنتاج شركة موديرنا لتوزيعها هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن لقاحات "فايزر/ بيونتيك" و"موديرنا"، نجحت في تقليل الإصابات بفيروس كورونا بنسبة 95% في تجارب على عشرات الآلاف من المتطوعين.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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