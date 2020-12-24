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عضوة ببرلمان 2021: الرئيس أنصف المرأة

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عضوة ببرلمان 2021: الرئيس أنصف المرأة عضوة ببرلمان 2021: الرئيس أنصف المرأة

مصراوي Masrawy

04:30 ص الخميس 24 ديسمبر 2020

أشادت النائبة صبورة السيد، بتمثيل المرأة تحت قبة البرلمان، قائلة -بعد تسلمها كارنيه العضوية- إن المرأة حصلت على مزايا كثيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح .

وأضافت، أن المرأة حصلت على نسبة مشرفة في المجالس النيابية برلمان وشيوخ بخلاف المشاركة في المواقع التنفيذية كوزيرات.

كما أشادت بإنجازات في عهد الرئيس، والمشروعات القومية الكبرى والقضاء على فيروس سي، مشيدة بجهود الحكومة لمواجهة موضحة أن أقل تأثرا مقارنة بدول العالم.

واستقبل مجلس النواب، نواب دائرة قائمة قطاع الصعيد والبالغ عددهم 100 عضو، في اليوم الثاني المخصص لاستخراج كارنيهات العضوية.

وحرصت الأمانة العامة بالمجلس على تحقيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال توزيع الكمامات الطبية وزجاجات الكحول في كل أرجاء المجلس، فضلا عن الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

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مصراوي Masrawy

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