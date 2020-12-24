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يعفو عن مجموعة ثانية من الأمريكيين تضم 26 شخصا

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ترامب يعفو عن مجموعة ثانية من الأمريكيين تضم 26 شخصا يعفو عن مجموعة ثانية من الأمريكيين تضم 26 شخصا

مصراوي Masrawy

03:36 ص الخميس 24 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ):
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد عفوا عن مجموعة ثانية من الأشخاص تضم 26 شخصا.

وذكرت (إيه بي سي نيوز) الأمريكية الأربعاء أن القائمة تضم اثنين من معاوني ترامب السابقين وهما بول مانافورت وروجر ستون، بجانب تشارلز كوشنر، والد صهر ترامب ومستشاره، جاريد كوشنر.

وأصدر ترامب عفوا الثلاثاء عن 15 شخصا بينهم مساعده السابق في حملته الانتخابية جورج بابادوبولوس.

وأدين بابادوبولوس بالإدلاء بتصريحات كاذبة في التحقيق المتعلق بالتدخل الروسي المزعوم في انتخابات عام 2016.

كما أصدر ترامب عفوا عن أليكس فان دير زوان ، الذي ارتبطت إدانته أيضا بتحقيق المستشار الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي، والذي وصفه ترامب مرارا بأنه ملاحقة لأسباب سياسية.

وأصدر ترامب عفوا عن عضوين جمهوريين سابقين في الكونجرس، هما دنكان هانتر وكريس كولينز، كان قد تم اتهامهما بارتكاب جرائم مالية اتحادية أثناء وجودهما في منصبهما.

كما تم العفو عن أربعة عسكريين قدامى أدينوا بالتورط في عملية ببغداد عام 2007 لصالح شركة الأمن الخاصة بلاك ووتر. وكانوا مسؤولين عن مقتل العديد من المدنيين العراقيين.

كما خفف ترامب جزئيا أو كليا الأحكام الصادرة على خمسة أشخاص بسبب جرائم مختلفة لا تتعلق بالسياسة.

وعادة ما يصدر الرؤساء الأمريكيون المنتهية ولايتهم قرارات العفو في الأسابيع الأخيرة من ولايتهم. ومن المقرر أن يترك ترامب منصبه في 20 يناير.

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