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شقيق "بيج رامي" يكشف تفاصيل الترتيبات الخاصة بعد وصوله للقاهرة

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شقيق "بيج رامي" يكشف تفاصيل الترتيبات الخاصة بعد وصوله للقاهرة شقيق "بيج رامي" يكشف تفاصيل الترتيبات الخاصة بعد وصوله للقاهرة

مصراوي Masrawy

03:10 ص الخميس 24 ديسمبر 2020

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف محمد السبيعي، الشقيق الأكبر، للاعب كمال الأجسام الدولي ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي"، الخميس، عن وصول شقيقه ظهر اليوم، قادمًا على خطوط الطيران من نيويورك إلى القاهرة، عقب مشاركته في بطولة مستر اولمبيا 2020 والذي حصل عليها محققًا المركز الأول فيها.

وأكد شقيق "بيج رامي"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه من المقرر أن يتوجه شقيقه إلى مقر إقامته في القاهرة، لحضور العديد من الفاعليات، بينها مؤتمرات، ولقاءات خاصة بالمسئولين، ولم يتحدد بعد موعد زيارته إلى مسقط رأسه قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم.

وكان السبيعي، الشقيق الأكبر، لـ"بيج رامي"، أعلن عن تنظيم رحلة من أهالي قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم مسقط رأس الأسرة لأستقباله في القاهرة، وذلك من خلال تجهيز سيارات أجرة، وملاكي، وميني باصات، لنقل الاهالي إلى القاهرة، لاستقبال بطل مستر اولمبيا.

ويشهد مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، استعدادات خاصة، قبل ساعات من وصول البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي" الحاصل على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.​

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