نائب محافظ الجيزة يتفقد مبني مجلس المدينة الجديد ومستشفي أبوالنمرس المركزي

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مصراوي Masrawy

كتب يوسف عفيفي:

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه المهندس محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس مبني مجلس المدينة الجديد موجها بضرورة الانتهاء من التشطيبات النهائية للمبني في الموعد المحدد لتحقيق الاستفاده للمواطنين.

وبحسب بيان، جاء ذلك في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما تفقد نائب المحافظ مستشفى أبوالنمرس المركزي لمتابعة انتظام العمل والرعاية الصحية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومن وجود الأطقم بكامل طاقتها.

ووجه نائب المحافظ بتقديم أوجه الدعم بتوفر المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لمجابهه فيروس كورونا في أطار توجيهات اللواء المحافظ.

كما أعرب نائب المحافظ عن شكره وتقديره للطاقم الطبي لما يتم بذله من جهد لمواجهة فيروس كورونا المستجد

كما تم تفقد أعمال تطوير وتوسعه ورصف طريق المريوطية السياحي بداية من كوبري كاتو حتى كوبري شبرامنت بمسافة ٢ كم بنطاق مركز ومدينة أبوالنمرس ولايجاد السيولة المرورية بالطريق.

كما تفقد نائب المحافظ أعمال تطوير وتوسيع الطريق من ناحية ترعه المريوطية وأعمال الرصف بطريق الحبيس بمسافه ١ كم بمدينة أبوالنمرس.

ووجه نائب المحافظ بالأنتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة لنهو الأعمال لتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.