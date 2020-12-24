"سيارات وميني باص".. تفاصيل استعداد أهالي كفر الشيخ لاستقبال "بيج رامي"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف محمد السبيعي، الشقيق الأكبر، للاعب كمال الأجسام الدولي ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي"، الخميس، عن تنظيم رحلة من أهالي قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم مسقط رأس "بيج رامي"، لأستقباله في القاهرة.

وأكد الشقيق الأكبر لـ"بيج رامي"، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه جرى تجهيز سيارات أجرة، وملاكي، و"ميني باصات"، لنقل الأهالي إلى القاهرة، لاستقبال بطل مستر أولمبيا.

وقال السبيعي: "الناس فرحانة برامي وبيحبوه ومحبة الناس له وكذا محبته للناس بينهم قديمة أوي ورامي ربنا بيكرمه بدعوات المحبين".

ويشهد مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، استعدادات خاصة، قبل ساعات من وصول البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي" الحاصل على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.