ضبط 10 كافيهات بسبب تقديم الشيشة والتعدي على الطريق بالدقي

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

شن حي الدقي بالتنسيق مع قسم شرطة الدقي وشرطة المرافق، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي، لضبط الكافيهات المخالفة لتقديم الشيشة والمتجاوزة لنسبة الإشغال المقررة والمسببة لإشغال الطريق العام.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وفي إطار تكاتف أجهزة الدولة للحفاظ على الصحة العامة باتخاذ كافة الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 كافيهات ورفع 355 حالة إشغال و107 شيش،

وتم إيداع جميع المحتويات في مخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.