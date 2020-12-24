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محافظة الفيوم تنفي إغلاق قرية الحامولي بمركز يوسف الصديق بسبب كورونا

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محافظة الفيوم تنفي إغلاق قرية الحامولي بمركز يوسف الصديق بسبب كورونا محافظة الفيوم تنفي إغلاق قرية الحامولي بمركز يوسف الصديق بسبب كورونا

مصراوي Masrawy

02:28 ص الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب - أشرف سويلم :
نفت محافظة الفيوم، في بيان رسمي ما تردد بشأن إغلاق عدد من الخدمات العامة أو إغلاق قرية الحامولى التابعة لمركز يوسف الصديق، لانتشار المستجد.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم ، أن المحافظة قامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بعد ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" بالقرية خلال الأسابيع الماضية، وذلك تحت إشراف مديرية الصحة بالفيوم وإدارة الطب الوقائي، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، طبقاً لبروتوكول وزارة الصحة والسكان.
وتناشد محافظة الفيوم، جميع المواطنين ومرتادي مواقع التواصل الإجتماعي، تحري الدقة ‏في نشر الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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