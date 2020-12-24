لا تخرج للأماكن العامة.. الصحة العالمية تحدد 8 خطوات لاتباعها حال ظهور أعراض كورونا
مصراوي Masrawy
02:00 ص الخميس 24 ديسمبر 2020
كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت منظمة الصحة العالمية دليلا مبسطا للمواطنين للتعامل حال ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد عليهم خلال موسم الأعياد.
وتضمنت الخطوات التي يجب اتباعها حال ظهور الأعراض على الشخص ما يلي:
- ارتدٍ الكمامة.
- اتصل بمقدم الرعاية الصحية.
- راقب الأعراض لمدة 14 يوماً.
- تعاون مع إجراءات تتبع المخالطين.
- واظب على غسل يديك.
- لا تخرج للأماكن العامة.
- حافظ على التباعد البدني.
- حافظ على التهوية الجيدة.