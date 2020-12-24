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لا تخرج للأماكن العامة.. الصحة العالمية تحدد 8 خطوات لاتباعها حال ظهور أعراض كورونا

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مصراوي Masrawy

02:00 ص الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت منظمة الصحة العالمية دليلا مبسطا للمواطنين للتعامل حال ظهور أعراض المستجد عليهم خلال موسم الأعياد.

وتضمنت الخطوات التي يجب اتباعها حال ظهور الأعراض على الشخص ما يلي:

- ارتدٍ الكمامة.

- اتصل بمقدم الرعاية الصحية.

- راقب الأعراض لمدة 14 يوماً.

- تعاون مع إجراءات تتبع المخالطين.

- واظب على غسل يديك.

- لا تخرج للأماكن العامة.

- حافظ على التباعد البدني.

- حافظ على التهوية الجيدة.

منظمة الصحة العالمية

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