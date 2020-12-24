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البحرين تتطلع إلى قمة تؤدي إلى تعزيز الحوار الخليجي

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البحرين تتطلع إلى قمة تؤدي إلى تعزيز الحوار الخليجي البحرين تتطلع إلى قمة تؤدي إلى تعزيز الحوار الخليجي

مصراوي Masrawy

02:06 ص الخميس 24 ديسمبر 2020

المنامة - (د ب أ):
صرح وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، بأن مملكة البحرين سوف تستضيف يوم الأحد المقبل عبر الاتصال المرئي اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحضيرا للدورة الحادية والأربعين لقادة دول مجلس التعاون التي ستستضيفها الرياض.

وقال الزياني إن مملكة البحرين تتطلع إلى قمة تؤدي إلى مرحلة تعزيز الحوار الخليجي تحقيقا للأهداف المرجوة في المستقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

وأكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين سوف تتولى رئاسة مجلس التعاون في دورته المقبلة بدءا من يناير المقبل، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين.

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