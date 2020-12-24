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نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف بقرية سقارة وطريق المريوطية الغربي بالبدرشين

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نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف بقرية سقارة وطريق المريوطية الغربي بالبدرشين نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف بقرية سقارة وطريق المريوطية الغربي بالبدرشين

مصراوي Masrawy

02:00 ص الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه محمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين، ومسؤلي مديرية الطرق بالمحافظة والشركة المنفذة، أعمال تطوير وتوسعه ورصف طريق آثار سقارة السياحي بداية من كوبري مثلث سقارة حتى بيت الري بطول 1.5 كم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير وتوسيع الطرق والشوارع الرئيسية والجانبية تمهيدا لرصفها لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين وفتح محاور مرورية جديدة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لأهالي المحافظة.

كما تفقد أعمال المرحلة الثانية لتطوير وتوسيع ورصف طريق المريوطية الغربي بداية من كوبري مثلث سقارة حتى مرور ميت رهينة بمسافة 1.5 كم بنطاق مركز ومدينة البدرشين ولإيجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة.

وقد وجه نائب المحافظ بالانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة لنهو الأعمال لتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

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