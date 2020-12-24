أكثر من 10 آلاف شخص تلقوا لقاح ‫كورونا حتى الآن.. وقوائم التسجيل نصف مليون

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"الصحة السعودية " أكدت أنه آمن ومُعتمد وفعّال ولا يؤثر على الجينات

في أكبر حملة تحصين ضد فيروس تقوم بها المملكة طوال تاريخها، بلغ عدد المسجلين للتطعيم بلقاح "فايزر-بيونتيك" ضد فيروس كورونا في يومه السابع أمس الأربعاء أكثر من نصف مليون شخص، كما تخطى عدد الذين تلقوا اللقاح في أرقام أولية بحسب قناة العربية 10 آلاف شخص في مركز اللقاحات بالعاصمة الرياض الذي بدأت الطاقة الاستيعابية فيه بالتوسع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في أخذ اللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية على حسابها بـ"تويتر"، أن 500178 شخصاً سجلوا للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وأكدت أن اللقاح آمن ومعتمد، وفعّال، ولا يؤثر على الجينات، فيما أكدت الوزارة، أمس الأربعاء، إن شركة فايزر الأمريكية أكدت فعالية اللقاح ضد السلالة الجديدة من كورونا.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة