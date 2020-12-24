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"الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق: أمطار رعدية وضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية

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تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير ومكة المكرمة والباحة والرياض.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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