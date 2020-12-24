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: إيران ستتحمل مسؤولية مقتل أي أمريكي في العراق وعليها التفكير مليًا

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ترامب: إيران ستتحمل مسؤولية مقتل أي أمريكي في العراق وعليها التفكير مليًا : إيران ستتحمل مسؤولية مقتل أي أمريكي في العراق وعليها التفكير مليًا

مصراوي Masrawy

12:26 ص الخميس 24 ديسمبر 2020

وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ، الأربعاء، إن السفارة الأمريكية في بغداد، تعرضت الأحد الماضي لهجوم بعدة صواريخ، بينهم ثلاثة لم تنفجر وتساءل خمن من أين أتوا؟ مضيفًا "من إيران".

وكتب ترامب تغريدة عبر تويتر قائلاً: "نسمع أحدايث عن هجامات جديدة ضد الأمريكيين في العراق"، مضيفًا: "سأحمل إيران المسؤولية في حال مقتل أي أمريكي وعليها أن تفكر مليًا".

ونشر ترامب صورو تظهر ٣ صواريخ لم تنفجر، زعم أنهم ضمن الهجمة الصاروخية التي استهدفت السفارة في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وكان أحدث هجوم على المنطقة الخضراء، وقع الأحد الماضي، ونجحت المنظومة الدفاعية للسفارة في التصدي لصواريخ استهدفت السفارة والمنطقة المحيطة بها.

واجتمع الأربعاء، مسؤولو الأمن القومي الأمريكي، في البيت الأبيض، لمناقشة وطرح عدة خيارات على ترامب، لردع إيران ووكلائها في العراق، عن مهاجمة الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين في العراق، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال مصدر أمريكي، إن مسؤولو الأمن القومي اتفقوا على عدة خيارات لطرحها على ترامب قريبًا.

وأوضح أن، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والقائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر، ومستشار الأمن القومي وغيرهم من كبار المسؤولين كانوا حاضرين خلال المناقشات بشأن إيران.

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