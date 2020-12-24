أخبار عاجلة

تركيب تانك أكسجين إضافي لمستشفى العزل بالباجور مطلع الأسبوع المقبل -
طابق كامل لعزل الأطفال المصابين بكورونا في مستشفى التخصصي ببنها -
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور -
محافظة بني سويف يكرّم الفائزة بجائزة "فيزيكس ورلد 2020" -
موسكو: اللقاح المشترك "سبوتنيك في" وآسترازينكا سيعطي مناعة من كورونا لعامين -
"رنية" تُودّع بطلاً دافع عن وطنه بالحد الجنوبي.. وجموع غفيرة تُشيّعه -
وزير الرياضة يلتقي سفير المملكة المغربية لدى المملكة.. "عن بعد" -
إنشاء كلية لتكنولوجيا علوم الغذاء والتغذية بجامعة دمياط -
مطرانية بورسعيد: إلغاء احتفالات رأس السنة واقتصار قداس عيد الميلاد على الكهنة -
نقيب الأشراف: دار الإفتاء تقدم نموذجًا حديثًا في الدعوة تتماشى مع متطلبات العصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"ميكروفيلم الأهرام" و"ترانس أي تي "يوقعان اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروعات التحول الرقمى بالوزارات

Print
"ميكروفيلم الأهرام" و"ترانس أي تي "يوقعان اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروعات التحول الرقمى بالوزارات "ميكروفيلم الأهرام" و"ترانس أي تي "يوقعان اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروعات التحول الرقمى بالوزارات

مصراوي Masrawy

12:09 ص الخميس 24 ديسمبر 2020


كتب- مصراوي:

وقع مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات "الميكروفيلم"، بمؤسسة الأهرام، الأربعاء، اتفاقية تعاون لتقديم خدمات تنفيذ أعمال الأرشفة الإلكترونية والتحول الرقمي مع شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس أي تي) وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة القومية لسكك حديد .

وقع العقد الكاتب الصحفي أشرف بدر مدير مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات "الميكروفيلم"، بمؤسسة الأهرام، والمهندس خالد محمد عطية رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "ترانس أي تي".

تأتي الاتفاقية ضمن مشروع "التحول الرقمي" الذي تتبناه القيادة السياسية والحكومة لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال منظومة آلية موحدة ووضع قواعد بيانات متكاملة ودقيقة تضمن ربط الجهات الحكومية ببعضها، وإلغاء نظام التعامل الورقي، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين توفر الوقت والجهد، وتقضي على البيروقراطية والفساد في دواوين التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.

من جانبه قال خالد محمد عطية رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا معلومات النقل ترانس أي تي، :إن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المستمرة المبذولة من قبل الشركة لتطوير خدمات وزارة النقل بجميع أنواعها وتبادل وميكنة الخدمات والتيسير على المواطنين.

وأثنى المهندس خالد عطية على الدور الرائد والمستمر لمؤسسة الأهرام في مجالات التنوير والتثقيف على مدار العقود الماضية ودورها في الحياة الثقافية والأدبية، وأعرب عن إعجابه بما يملكه مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات من كنوز ووثائق تحكي تاريخ مصر خلال العقود الماضية.

وقال أشرف بدر، رئيس مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات الميكروفيلم": إن المركز لديه خبرة طويلة في عمليات الأرشفة بأحدث النظم الإلكترونية والميكروفيلمية، مبينا أن إدخال التكنولوجيا والميكنة إلى الجهات الحكومية سيسهم في التحول للمجتمع الرقمي، وتقليل معدلات أداء الخدمات للجماهير، والحد من البيروقراطية، والعمل على خلق قوي وتنافسي، وكذلك خلق مناخ جاذب للاستثمار، ويُحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

شبكة عيون الإخبارية