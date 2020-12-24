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صوره على شاشات الصالات.. استعدادات خاصة بمطار القاهرة لاستقبال "بيج رامي"

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صوره على شاشات الصالات.. استعدادات خاصة بمطار القاهرة لاستقبال "بيج رامي" صوره على شاشات الصالات.. استعدادات خاصة بمطار القاهرة لاستقبال "بيج رامي"

مصراوي Masrawy

12:06 ص الخميس 24 ديسمبر 2020


كتب- محمد عبيد:

يشهد مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، استعدادات خاصة، قبل ساعات من وصول البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي" الحاصل على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

حرصت شركة ميناء القاهرة الجوي، على تزيين مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، والذي سيشهد بعد ساعات احتفالية خاصة لاستقبال مستر أولمبيا "بيج رامي"، فور وصوله على رحلة للطيران القادمة من نيويورك، وسط أجواء احتفالية أيضا من قبل الشركة الوطنية، وذلك بتعليق بانرات وبوسترات خاصة للبطل العالمي أثناء مشاركته بالبطولة.

وتنظم أيضا الشركة، الراعية للبطل العالمي "بيج رامي"، استقبالًا كبيرًا في مطار القاهرة، ظهر الغد فور لحظة وصول النجم المصري، المشارك في النسخة الأخيرة من البطولة الأشهر عالميًا.

ومن المنتظر أن يكون في استقبال رامي السبيعي في المطار الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، ورئس اتحاد "ستريت وورك أوت"، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، ونجوم فريق كوسكواد لتكريمه على الإنجاز التاريخي الذي تحقق للمرة الأولى في تاريخ الرياضة المصرية.

وكان ممدوح السبيعي حصل على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

أقيمت البطولة في مدينة لاس فيغاس الأميركية بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي.

وشارك رامي السبيعي في "الوزن المفتوح"، حيث نافس الثنائي الأمريكي الشهير، فيل هيث وبراندن كوري، والإيراني هادي شوبان، ورغم إصابة "بيج رامي" بفيروس كورونا في وقت سابق، إلا أنه نجح في الإعداد للبطولة، واستطاع اقتناص اللقب الكبير من هيث الذي حصل عليه 7 مرات متتالية.

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