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.. "الربيعة": أبشركم بأن القيادة تدعمنا بميزانيات وقرارات سريعة لحماية المواطن

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بالفيديو.. "الربيعة": أبشركم بأن القيادة تدعمنا بميزانيات وقرارات سريعة لحماية المواطن .. "الربيعة": أبشركم بأن القيادة تدعمنا بميزانيات وقرارات سريعة لحماية المواطن
خلال لقائه بعض المواطنين أثناء جولته التفقدية لمركز اللقاحات بالرياض

بالفيديو..

شدَّد وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على أن دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وسرعة القرارات المتخذة، أسهما في تعزيز الرعاية الصحية.

وتفصيلاً، قال الوزير "الربيعة" خلال لقائه مواطنين أثناء جولة تفقدية لمركز اللقاحات في ‫الرياض: "سعيد بلقائكم. وحمدًا لله على سلامتكم. أبشركم بأن القيادة الرشيدة -حفظها الله- مهتمة جدًّا بالمواطن، وقد أعطتنا الميزانيات والمرونة والمتابعة والقرارات السريعة. والحمد لله الآن نشاهد ونجني نتائجها وثمارها المباركة والطيبة".

وعبّر أحد المواطنين عن فخره واعتزازه بالجهود العظيمة والخدمات الجليلة التي تقدمها وتبذلها الدولة -رعاها الله- ممثلة في وزارة الصحة من أجل صحة جميع سكان هذه البلاد المباركة.

وقال المواطن: "نفتخر بأنك وزير لنا، وتستاهل ثقة القيادة الحكيمة بك، ونعتز بأن منسوبي الصحة الذين يعملون معك من قيادات وكفاءات وطاقات وممارسين صحيين من المواطنين المخلصين.. داعيًا للجميع بالتوفيق، وأن يبارك الله جهودهم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية