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أسامة هيكل: تطورات المنطقة لا يمكن مواجهتها دون الإعلام

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أسامة هيكل: تطورات المنطقة لا يمكن مواجهتها دون الإعلام أسامة هيكل: تطورات المنطقة لا يمكن مواجهتها دون الإعلام

مصراوي Masrawy

11:14 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن السيطرة الكاملة على الإعلام أصبحت مستحيلة، واتسع نطاق دوره للتأثير الاقتصادي والسياسي.

وأضاف هيكل، خلال جلسة رئيسية ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي، اليوم، أن تطورات المنطقة لا يمكن مواجهتها دون الإعلام لتشكيل وعي المجتمع.

وطالب وسائل الإعلام بتلبية الاحتياجات الاجتماعية والنفسية والثقافية للإنسان العربي بتبني خطط تخدم المتلقي وتراعي حقه في الحصول على المعلومات.

وألقى "هيكل" الضوء على أفضل السبل لتطوير المشهد الإعلامي العربي ومواجهة التحديات التي تواجهه، وسبل إيجاد استراتيجية إعلامية عربية تضمن التنسيق وتبني المواقف الرسمية للدول.

وينعقد المنتدى تحت رعاية وبحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتابعه عن بعد حوالي 3000 شخصية من نخبة القيادات والمؤسسات الإعلامية العربية والعالمية وكبار الكُتَّاب والمفكرين، والمثقفين والأكاديميين والمهتمين بصناعة الإعلام في المنطقة العربية.

وسلط المنتدى، المُقام عن بُعد هذا العام تحت شعار "الإعلام العربي: المستقبل رقمي"، الضوء على جملة من الموضوعات المهمة المرتبطة بآفاق العمل الإعلامي في المنطقة خلال المرحلة المقبلة مع استعراض حلول واستراتيجيات التحوّل إلى البيئة الرقمية، وسبل الاستفادة من مميزات الثورة الصناعية الرابعة فيما يتعلق بالاتصال ومنصات بث المحتوى والمعلومات، استمراراً لدور المنتدى في رصد المقومات اللازمة للارتقاء بمضمون ورسالة الإعلام العربي بوضع المشاركين والمتابعين أمام مجموعة من الحقائق المهمة حول واقع الإعلام ومستقبله بما يخدم في بناء تصورات جديدة للمشهد الإعلامي العربي خلال المرحلة المقبلة. ​

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مصراوي Masrawy

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