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منها تناوب العاملين.. "الزراعة" تصدر حزمة إجراءات احترازية لمواجهة كورونا

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منها تناوب العاملين.. "الزراعة" تصدر حزمة إجراءات احترازية لمواجهة كورونا منها تناوب العاملين.. "الزراعة" تصدر حزمة إجراءات احترازية لمواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

11:00 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- أحمد مسعد:

شدد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من المستجد، وذلك تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقرر وزير الزراعة تطبيق تناوب حضور العاملين بما يضمن انتظام سير العمل بالشكل المطلوب، فضلا عن حظر تجمع العاملين واتخاذ كافة الإجراءات بما يضمن التباعد.

وشدد وزير الزراعة، في بيان له الأربعاء، على ضرورة الالتزام التام بارتداء الكمامات الواقية داخل مقار العمل، وعدم السماح بالدخول للعاملين أو المتعاملين بدون الكمامة.

وشملت التعليمات أن يتم التعامل مع الجمهور من خلال مكتب الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة، كذلك تفعيل كافة الخدمات الإلكترونية التي يمكن التعامل من خلالها.

وأكد وزير الزراعة، على الالتزام بالنظافة العامة في كافة الطرقات بالمؤسسات التابعة للوزارة، وتوزيع المطهرات، والتعقيم الدائم والمستمر لمباني الوزارة وهيئاتها، مع وجود أجهزة كشف الحرارة على كافة الأبواب ومداخل الوزارة وهيئاتها المختلفة، مع التأكيد من استمرار تفعيل الخدمات الإلكترونية الخاصة بالشكاوى وخدمة المواطنين.

وشدد القصير على ضرورة توعية المواطنين والمزارعين بمختلف محافظات وقرى ، للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس وكيفية الوقاية منه بكافة الوسائل.​

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