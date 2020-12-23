اليوم.. الكنيسة تحتفل بمرور 31 عاما على كهنوت البابا تواضروس

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مصراوي Masrawy



كتب- مصراوي:

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر، بمرور 31 عاما على كهنوت البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

ونشرت الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية منشورا لتهنئة البابا تواضروس بالمناسبة، حيث تضمن صورة للبابا وعليها عبارة: مرور 31 عام لنوال قداسة البابا تواضروس الثاني سر الكهنوت (23 ديسمبر 1989).

ولد البابا الأنبا تواضروس الثاني في (4 نوفمبر 1952 -)، وهو بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الـ 118، وُلِد باسم وجيه صبحي باقي سليمان بالمنصورة لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وتنقلت الأسرة في المعيشة ما بين المنصورة و سوهاج و دمنهور.

التحق بجامعة الإسكندرية، بكلية الصيدلة، وحصل على بكالوريوس الصيدلة عام 1975م، والتحق بالكلية الإكليركية. وتخرج منها عام 1983م، وحصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985م.

ذهب د.وجيه صبحي إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 20 أغسطس 1986، وترهب في 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيؤدور، وتمت رسامته قسًا في 23 ديسمبر 1989.

انتقل للخدمة بمحافظة البحيرة في 15 فبراير 1990 م، ثم نال درجة الأسقفية في 15 يونيو 1997 م باسم الأنبا تواضروس الأسقف العام بايبارشية البحيرة مساعدا لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وأصبح مسئول عن خدمة منطقة كنج مريوط والقطاع الصحراوى و له العديد من العظات الروحية والكتابات.

تم ترشيحه ليكون خليفة البابا شنودة الثالث هو وأربعة آخرين هم الأنبا رافائيل ، القمص رافائيل أفامينا، القمص باخوميوس السرياني، القمص سارافيم السرياني.

وفاز بمنصب البابا عن طريق القرعة الهيكلية ليصبح البابا تواضروس الثاني 118 يوم الأحد 4 نوفمبر 2012 م