أخبار عاجلة

تركيب تانك أكسجين إضافي لمستشفى العزل بالباجور مطلع الأسبوع المقبل -
طابق كامل لعزل الأطفال المصابين بكورونا في مستشفى التخصصي ببنها -
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور -
محافظة بني سويف يكرّم الفائزة بجائزة "فيزيكس ورلد 2020" -
موسكو: اللقاح المشترك "سبوتنيك في" وآسترازينكا سيعطي مناعة من كورونا لعامين -
"رنية" تُودّع بطلاً دافع عن وطنه بالحد الجنوبي.. وجموع غفيرة تُشيّعه -
وزير الرياضة يلتقي سفير المملكة المغربية لدى المملكة.. "عن بعد" -
إنشاء كلية لتكنولوجيا علوم الغذاء والتغذية بجامعة دمياط -
مطرانية بورسعيد: إلغاء احتفالات رأس السنة واقتصار قداس عيد الميلاد على الكهنة -
نقيب الأشراف: دار الإفتاء تقدم نموذجًا حديثًا في الدعوة تتماشى مع متطلبات العصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ترودو يعلن تمديد حظر دخول الطائرات القادمة من بريطانيا إلى كندا

Print
ترودو يعلن تمديد حظر دخول الطائرات القادمة من بريطانيا إلى كندا ترودو يعلن تمديد حظر دخول الطائرات القادمة من بريطانيا إلى كندا

مصراوي Masrawy

10:27 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

مونتريال - (د ب أ)

أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو اليوم الأربعاء تمديد حظر دخول الرحلات الجوية الخاصة والتجارية القادمة من بريطانيا حتى 6 من يناير المقبل، لمنع انتشار سلالة جديدة من سريعة الانتشار.

وقال ترودو للصحفيين، إنه تم إعلان تجميد مؤقت مبدئي لكل الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا إلى كندا يوم الأحد بعد اجتماع مجموعة الاستجابة التابعة للحكومة لبحث سلالة كورونا الجديدة التى تم اكتشافها فى بريطانيا.

وأضاف ترودو إن المسؤولين الكنديين يعملون على الاتصال بكافة المسافرين الذين وصلوا إلى كندا من بريطانيا قبل سريان حظر الرحلات الجوية.

وأضاف أن كندا تشترط من كافة المسافرين الذين يصلون إليها تطبيق العزل الذاتي لمدة أسبوعين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

صحة الدقهلية: خروج 8 متعافين من فيروس كورونا في "عزل تمي الأمديد"

صحة الدقهلية: خروج 8 متعافين من فيروس كورونا في "عزل تمي الأمديد"

شبكة عيون الإخبارية