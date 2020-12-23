غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بطوخ

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مديريتي الأمن والتربية والتعليم، اليوم الأربعاء، حملاتها لغلق وتشميع سناتر الدروس الخصوصية بالمحافظة، إذ تمكنت من تشميع وغلق 4 سناتر بمدينة طوخ، في إطار مواجهة تفشي وانتشار فيروس كورونا، والقضاء على الدروس الخصوصية.

وقال عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، في بيان للمحافظة، إنه فور ورود شكاوى من الأهالي بفتح سنتر للدروس الخصوصية، جرى فورًا رصد الأماكن وغلقها، وتحويل المدرسين بها إلى الجهات المختصة للتحقيق.

وأكد أنه تحررت محاضر رسمية لأصحاب المراكز والسناتر، وجرى التنبيه عليهم بعدم تجميع الطلاب، حفاظًا على سلامتهم، مشددًا على أن الحملات مستمرة على مستوى المحافظة، لغلق جميع مراكز الدروس.