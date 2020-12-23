غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بطوخ

مصراوي Masrawy
10:26 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020
القليوبية - أسامة علاء الدين:
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مديريتي الأمن والتربية والتعليم، اليوم الأربعاء، حملاتها لغلق وتشميع سناتر الدروس الخصوصية بالمحافظة، إذ تمكنت من تشميع وغلق 4 سناتر بمدينة طوخ، في إطار مواجهة تفشي وانتشار فيروس كورونا، والقضاء على الدروس الخصوصية.
وقال عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، في بيان للمحافظة، إنه فور ورود شكاوى من الأهالي بفتح سنتر للدروس الخصوصية، جرى فورًا رصد الأماكن وغلقها، وتحويل المدرسين بها إلى الجهات المختصة للتحقيق.
وأكد أنه تحررت محاضر رسمية لأصحاب المراكز والسناتر، وجرى التنبيه عليهم بعدم تجميع الطلاب، حفاظًا على سلامتهم، مشددًا على أن الحملات مستمرة على مستوى المحافظة، لغلق جميع مراكز الدروس.