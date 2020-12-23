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ميدان "فروسية حائل" يكرم الفائزين في حفل سباقاته العاشر

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ميدان

أقام ميدان فروسية حائل حفل سباقاته العاشر على دعم نادي سباقات الخيل، وتكون حفل السباق من خمسة أشواط جميعها كانت مسافتها 1400م.

وجاءت النتائج على النحو الآتي: الأول للدرجة «لم تربح» حققته الفرس (بنت الفضل) لرشيد عايد الهاملي بالخيال عبدالعزيز الشريماء والمدرب حمدان المبروك.

والشوط الثاني من الدرجة الأولى حتى الثالثة كسبه (السعدني) لأبناء سليمان العنيزان بالمدرب نايف العنيزان والخيال عبدالعزيز الشريماء. وفازت بالشوط الثالث مفتوح أفراس الفرس (بنت الأبجدية) للمالك والمدرب محمد العبيد والخيال سليمان الحديبي.

وحقق (وارث المجد) المركز الأول في الشوط الرابع (مفتوح الدرجات) للمالك خميس راشد الشمري والمدرب بندر الدهيش، والخيال عبدالله العضيب. وظفرت (ألف الجزيرة) في الشوط الخامس (مفتوح مواليد) للمالك مطني عبدالرحمن والمدرب محمود الرشيدي والخيال طلال التريباني.

وفي نهاية الحفل، سلم مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي، الكأس والجوائز للفائزين.

ميدان

ميدان

ميدان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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