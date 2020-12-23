نقيب الأشراف: نتعاون مع مؤسسات الدولة للقضاء على التطرف والإرهاب

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مصراوي Masrawy



كتب- محمود مصطفى:

وجه السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دوره في النهضة التي أحدثها في البلاد في شتى المجالات، منذ توليه منصبه حتى والآن.

وقال نقيب الأشراف، إن نقابة الأشراف كانت ولا تزال وستظل بإذن الله تعالي منذ نشأتها تقف في صف الدولة المصرية، وتعمل عمل جنبا إلى جنب مع كافة المؤسسات للقضاء على التطرف والإرهاب الذي يشكل خطرا على البشرية بأكملها.

وأعرب السيد محمود الشريف عن تأييد نقابة الأشراف للخطوات الجادة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار ومواجهة الإرهاب في مصر والعالم، لافتا إلى أن الجهود التي يقوم بها الرئيس السيسي تدعم برامج التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية في مصر بما يحقق الأمن والاستقرار.

وأكد نقيب الأشراف، أن القوات المسلحة والشرطة المصرية يمثلان درعاً وسيفاً لحماية الوطن ويبذلان قصارى جهدهما في سبيل ذلك، ويضحيان بكل ما هو غالٍ ونفيس من أجل حماية الحدود وتوفير الأمن للمصريين جميعاً، وما يقومان به هو امتداد للعمل على تحقيق الاستقرار الداخلي والقضاء على بؤر الإرهاب في ظل إخلاص وصدق تتمتع به القيادة السياسية المصرية وينفذه جنودنا الشرفاء والمخلصين في القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وأشار نقيب الأشراف، إلى أن نقابة الأشراف تطلق بين الحين والآخر حملات تتضمن التذكير ببعض صفات الرسول وأخلاقه وتعاليمه الكريمة وتعامله مع الآخرين من غير المسلمين، بما يؤكد أنه كان رحمة للعالمين، وغيره من الصفقات التى نقلها لنا صحابته الكرام فى السيرة النبوية أو من خلال الأحاديث الشريفة، والتي كان آخرها حملة " نبي الرحمة".