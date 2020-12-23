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غدًا.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض الكتاب بجامعة أسوان

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غدًا.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض الكتاب بجامعة أسوان غدًا.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض الكتاب بجامعة أسوان

مصراوي Masrawy

10:08 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

أسوان – إيهاب عمران:

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، غدًا الخميس، معرض الكتاب بأسوان، والذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، في الفترة من 24 حتى 31 ديسمبر الجاري، بكلية الزراعة جامعة أسوان.

وقال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إن المعرض يقام تحت شعار القراءة للجميع، على مساحة 250 متر مربع، بمشاركة 20 ناشر، منهم قطاعات وزارة الثقافة مثل دار الكتب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومي للترجمة، وصندوق التنمية الثقافية، وأكاديمية الفنون، ودار المعارف، كما تشارك مؤسسة الأهرام، ودور النشر الخاصة، ومنها دار الشروق، والمصرية اللبنانية، وبيت الحكمة للاستثمارات الثقافية.

وأضاف أن المعرض يستقبل رواده يوميًا من العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءًا، مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة المستجد.

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