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وزير الأوقاف ونظيره السوداني يزوران مجمع الأديان بالقاهرة

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وزير الأوقاف ونظيره السوداني يزوران مجمع الأديان بالقاهرة وزير الأوقاف ونظيره السوداني يزوران مجمع الأديان بالقاهرة

مصراوي Masrawy

10:08 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020


كتب- محمود مصطفى:

توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مساء اليوم، في زيارة لمجمع الأديان بمصر القديمة، بصحبة نظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح.

حضر الزيارة، الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، والدكتور عبدالرحيم علي محمد رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، والدكتور عادل حسن حمزة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، وعبد العاطي أحمد عباس الأمين العام لديوان الأوقاف الإسلامي، و منتصر عباس محمد علي الأمين العام للحج والعمرة، ومحمد يوسف محمد مدير الأوقاف بولاية الخرطوم، والسيد يعقوب النور مدير مكتب وزير الشئون الإسلامية والأوقاف بالسودان.

وشملت الزيارة مسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، والكنيسة المعلقة، وأشاد الوفد السوداني بعظمة الحضارة المصرية واحتضان لكافة الأديان، معربين عن سعادتهم بما رأوه من تسامح بين أبناء الوطن الواحد مسلمين ومسيحيين، مقدمين التهنئة للإخوة المسيحيين بأعياد الميلاد.

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