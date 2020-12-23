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رئيس الوزراء الفلسطيني: حل الصراع مع المحتل يكون ضمن إطار دولي

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رئيس الوزراء الفلسطيني: حل الصراع مع المحتل يكون ضمن إطار دولي رئيس الوزراء الفلسطيني: حل الصراع مع المحتل يكون ضمن إطار دولي

مصراوي Masrawy

10:23 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

فلسطين - (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن حل الصراع مع المحتل يجب أن يكون ضمن إطار دولي مثل الرباعية الدولية ومستنداً إلى القانون الدولي، مشيراً إلى أن العالم يعيش ظروفاً صعبة لا بد فيها من التكاتف من أجل مواجهتها.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مدينة رام الله اليوم، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية، وفقا ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن "الأمم المتحدة هي صاحبة للقانون الدولي والشرعية الدولية.. ورفضت صفقة القرن ورفضت الضم وعززت الموقف الفلسطيني حول ذلك".

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