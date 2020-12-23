اسكتلندا: لقاح أكسفورد قد يبدأ استخدامه الشهر القادم

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المملكة المتحدة - (أ ش أ)

قالت وزيرة الصحة في اسكتلندا جين فريمان، إن لقاح أكسفورد لفيروس كورونا قد يبدأ حقن البريطانيين به الشهر المقبل، في حال أعطت هيئة الرقابة الطبية الضوء الأخضر.

وأضافت الوزيرة - في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية الأربعاء - أن الأطباء يمكن أن يبدأوا استخدام اللقاح اعتبارًا من 11 يناير، لتلقيح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، إذا تمت الموافقة على اللقاح بحلول نهاية العام.

جاءت تعليقات الوزيرة بعد أسابيع من بدء المملكة المتحدة إطلاق برنامجها الأول للتطعيم ضد (كوفيد-19)، بعد أن أعطت هيئة الرقابة الطبية لقاح "فايزر-بيونتيك" الضوء الأخضر، ومنذ تقديم جرعة اللقاح الأولى في الثامن من ديسمبر، تم حقن آلاف البريطانيين حتى الآن.

وقالت فريمان إن لقاح أكسفورد، الذي تم تطويره مع شركة استرازينيكا، يمكن استخدامه في نطاق أعداد أكبر بكثير من لقاح فايزر، مشيرة إلى أنه في حالة حصوله على موافقة وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، فإنه لا يحتاج إلى تخزينه في درجات حرارة منخفضة للغاية مما يسهل نقله. هذا يعني أن هذا اللقاح سيكون من السهل نشره في أماكن بعيدة.

وأوضحت أنه في حالة الموافقة على اللقاح قبل نهاية هذا العام، فإنه من المتوقع أن يبدأ التطعيم من مراكز الرعاية الصحية اعتبارًا من 11 يناير.