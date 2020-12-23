إسرائيل تسجل 4 إصابات بالسلالة الجديدة لكورونا

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مصراوي Masrawy

إسرائيل - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأربعاء اكتشاف 4 حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي تم اكتشافها في بريطانيا خلال الأسبوع الماضي.

وأفادت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية - بأنه من خلال فحوصات أجريت في المختبر المركزي للفيروسات التابع لوزارة الصحة، تم اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا من السلالة التي اكتشفت مؤخرا في إنجلترا، موضحة أن 3 حالات من بينها عادت من إنجلترا وهي تقيم في حجر صحي في فندق، أما الحالة الرابعة فتقيم في إسرائيل ويتم حاليا تحقق من كيفية إصابتها.

من جانبه، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - في بيان - إنه "علينا الافتراض أن السلالة الجديدة لكورونا تنتشر في البلاد"، مضيفا "كنا قد اتخذنا خطوات فورية ناجحة بإغلاق الأجواء أمام العائدين من بريطانيا وباقي أنحاء العالم، بما في ذلك فرض الحجر الفندقي الإلزامي على جميع العائدين من الخارج، واتخذنا خطوات جدية بالبحث بأثر رجعي عن العائدين من بريطانيا والدول التي ظهرت بها الطفرة وطالبناهم بالالتزام بالحجر.. الأخبار السارة أن الشركات التي طوّرت اللقاحات التي حصلنا عليها أشارت بدرجة كبيرة ولكنها ليست مؤكدة 100 بالمئة بأن اللقاحات فعالة كذلك على السلالة الجديدة للفيروس".

وتعتزم وزارة الصحة الإسرائيلية التوصية بفرض الإغلاق الشامل ابتداء من يوم الأحد المقبل بما يشمل إغلاق جميع المؤسسات التعليمية والمحال التجارية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية بالكامل، إلى جانب منع الزيارات العائلية وتقييد حركة المواطنين لمسافة 1000 متر من مكان السكن.

ووصلت حصيلة الإصابات في إسرائيل منذ ظهور فيروس كورونا إلى 384169 إصابة و3141 حالة وفاة.