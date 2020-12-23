تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إصابة 14 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق نتائج التحاليل المعملية الخاصة بفحص مصابي كورونا، التي أثبتت إصابتهم بالفيروس.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه وفقًا للنتائج المعملية لعينات الحالات المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا ثبتت إيجابية 7 حالات بمستشفى الحامول المركزي، و3 حالات بمستشفى كفر الشيخ العام.

وقال المصدر إنه ثبت من نتائج التحاليل إيجابية حالتين بمستشفى صدر كفر الشيخ، وإيجابية حالتين بمستشفى فوه المركزي، ومستشفى العبور للتأمين الصحي، بواقع حالة في كلا المستشفيين.