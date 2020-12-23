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العاهل المغربي للرئيس الفلسطيني: ستتم دعوة لجنة القدس للاجتماع في المغرب

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العاهل المغربي للرئيس الفلسطيني: ستتم دعوة لجنة القدس للاجتماع في المغرب العاهل المغربي للرئيس الفلسطيني: ستتم دعوة لجنة القدس للاجتماع في المغرب

مصراوي Masrawy

09:54 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

وكالات

وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، رسالة إلى الرئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، عبر فيها عن ارتياحه لمضامين الاتصال الهاتفي الهام الذي أجراه معه في 10 ديسمبر الجاري، وما تبعه من حوار مثمر وتفاعل متبادل حول موقف المملكة المغربية الثابت من القضية الفلسطينية، والتزامها الدائم والموصول بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن العاهل المغربي، جدد في رسالته، التأكيد على ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية، تأسيسًا على حل الدولتين المتوافق عليه دوليًا، وعلى التشبث بالمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، سبيلاً وحيدًا للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع.

وأكد أنه لن يدخل جهدًا لصيانة الهوية التاريخية العريقة لمدينة القدس، كأرض للتعايش بين الأديان السماوية، وسيواصل الدفاع عن الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة وحرمة المسجد الأقصى.

كما أكد أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدًا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة، وأنه سيواصل انخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.

ومن هذا المنطلق، وتماشيًا مع ما تم الاتفاق عليه بين الزعيمان، أبلغ العاهل المغربي، الرئيس الفلسطيني، بأنه سيتم قريبًا دعوة لجنة القدس للاجتماع في دورتها الواحدة والعشرين، بالمملكة المغربية، للانكباب على دراسة السبل الكفيلة بتعزيز الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، والإسهام في صيانة حرمة معالمها التاريخية والحضارية ورمزيتها الروحية وهويتها الدينية.

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