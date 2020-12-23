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العثور على رضيع في القمامة بجوار مدرسة بالخصوص

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العثور على رضيع في القمامة بجوار مدرسة بالخصوص العثور على رضيع في القمامة بجوار مدرسة بالخصوص

مصراوي Masrawy

09:45 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تكثف أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية جهودها لكشف غموض العثور على طفل حديث الولادة وسط القمامة بشارع البقوشي المتفرع من شارع شريف النقراشي بجوار إحدى المدارس.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتحفظ على الطفل، وإيداعه دار الرعاية بشبرا، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه رعاية الطفل، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد حسني، رئيس فرع البحث الجنائي بالخصوص، بتلقيه بلاغًا بالعثور على رضيع في أكوام القمامة بأحد الشوارع.

انتقلت قوة أمنية، وجرى التحفظ على الرضيع بمركز طبي للرعاية لحين انتهاء تحقيقات النيابة.

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