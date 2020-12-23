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النواب الأمريكي يصوت على إعانة بـ2000 دولار لكل أمريكي بسبب كورونا

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النواب الأمريكي يصوت على إعانة بـ2000 دولار لكل أمريكي بسبب كورونا النواب الأمريكي يصوت على إعانة بـ2000 دولار لكل أمريكي بسبب كورونا

مصراوي Masrawy

09:27 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ)

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن المجلس يعتزم التصويت غدًا على مشروع قانون يسمح بصرف منحة قدرها 2000 دولار لكل أمريكي بناء على رغبة الرئيس دونالد ، بدلاً من صرف 600 دولار كما هو مقرر في حزمة التحفيز الاقتصادي التي أقرها الكونجرس، الأحد الماضي، لتخفيف حدة تداعيات جائحة المستجد على الأمريكيين.

وحثت بيلوسي العضو الديمقراطي في مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا، الرئيس ترامب على الضغط على زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس كيفين ماكارثي للموافقة على تمرير مشروع القانون بالإجماع.

وقالت بيلوسي، إن موافقة ماكارثي مطلوبة من أجل تمرير مشروع القانون الذي سيستفيد منه أغلب الأمريكيين بالإجماع، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

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