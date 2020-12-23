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البرهان: القوات المسلحة سند وعضد لأهل السودان

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البرهان: القوات المسلحة سند وعضد لأهل السودان البرهان: القوات المسلحة سند وعضد لأهل السودان

مصراوي Masrawy

09:22 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

السودان - (أ ش أ)

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، أن القوات المسلحة ستظل "سندًا وعضدًا" للشعب السوداني.

وقال البرهان، لدى مخاطبته ختام فعاليات مهرجان الرماية في مدينة الأبيض في شمال كردفان (جنوب جمهورية السودان)، إن الهجانة هم أساس الجيش.

وحيا البرهان أهل كردفان، قائلاً: "أنتم أهل الجيش وأسياده ووضعتم له الأسس".

وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان، أن المهرجان حضره رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وعدد من قادة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وسط حشد جماهيري كبير لمواطني المنطقة.

وكرم البرهان عددا من قدامى المحاربين وقادة الهجانة السابقين، كما افتتح البرهان قاعدة كردفان التدريبية، التي شهدت فعاليات المهرجان، وتعد إضافة جديدة لمشروعات تطوير القوات المسلحة.

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