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غلق 25 مركزًا للدروس الخصوصية بالغربية

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غلق 25 مركزًا للدروس الخصوصية بالغربية غلق 25 مركزًا للدروس الخصوصية بالغربية

مصراوي Masrawy

09:32 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الغربية-مروة شاهين:

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن غلق وتشميع 25 مركزًا للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، في ثاني أيام الحملة التي شنتها المحافظة على تلك المراكز، إذ قامت رئاسة حي أول طنطا بغلق أكثر من 7 مراكز للدروس الخصوصية بشوارع المأمون البحري، والأشول، وإبراهيم عوارة، والمحبة آخر ترعة الشيتي، والعجيزي.

كما قامت رئاسة حي ثان طنطا بغلق وتشميع 11 مركزًا للدروس الخصوصية بشارع الأشرف، وكذلك غلق مركزين للدروس الخصوصية بمركز ومدينة سمنود.

وقام حي أول المحلة الكبرى بحملة على مراكز الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بنطاق الحي، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة السنطة، جرى إخلاء وغلق 3 مراكز للدروس الخصوصية، الأول بقرية ميت يزيد، والثاني بعزبة مبارك التابعة للوحدة المحلية بالقرشية، والثالث بقرية شبرا بلولة التابعة للوحدة المحلية بالجعفرية.

يأتى ذلك في إطار اهتمام المحافظة بمنع التكدسات والتجمعات وحرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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مصراوي Masrawy

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