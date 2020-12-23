إصابة وزير التعليم الأسبق وزوجته وابنه بكورونا وخضوعهم للعزل المنزلي

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشف جمال العربي، وزير التربية والتعليم الأسبق، في حكومة كمال الجنزوري، عن إصابته وزوجته وابنه بفيروس كورونا، بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية وظهور الأعراض عليهم فجر الأربعاء الماضي.

وأكد "العربي" من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن أعراض فقدان حاستي الشم والتذوق ظهرت عليه، وجرى إجراء مسحة طبية له هو وأسرته، أثبتت إيجابيتها، وأكدت الإصابة بالفيروس، وأنه يخضع للعزل المنزلي، محذرًا المواطنين من التعرض للإصابة.

وقال في رسالته على "فيس بوك"، إنه شعر ببرودة شديدة في جسده وارتفاع درجة الحرارة لـ 38.2 بالرغم من حصوله على بعض المسكنات، لافتًا أنه توجه إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة، وأخذوا عينة دم للتحليل، ثم أشعة مقطعية، بعدها كشف بالسماعة، وتبين أن الحرارة مضبوطة والرئتين سليمتين، ولا يوجد بلغم ولا كحة "شوية برد في عضلات الظهر، واستمر على العلاجات اللي حضرتك بتاخدها".

وتابع، بعدها شعرت بألم شديد لا يطاق بمختلف أنحاء الجسم، والرعشة كانت أكبر من كل حدود الاحتمال، وتوقعت أن تكون كورونا، والحرارة كانت ترتفع أحيانًا وتعود للطبيعي أحيانًا أخرى حتى فجر الجمعة، إلا أنني اكتشفت فقدان حاسة الشم عندما أمسكت زجاجة عطر واستخدمتها على ملابسي، فاتصلت بصديق "طبيب شهير" ووصفت له الحالة، فأخبرني أنها أعراض كورونا، وكانت الصدمة لأن بعد قليل شكت زوجتي من تكرار الكحة، ليتصل ابني عمر من الجامعة التي يدرس فيها وأخبرني أنه يعاني من سخونة ورعشة.

وأضاف أنه بعد عرض ابنه على الطبيب، طلب تحاليل وإجراء مسحة لكل منهم، فتبين أنها إيجابي لهم جميعًا، وأجروا عمل أشعة مقطعية جديدة لكل منهم.

وطمأن "العربي" أصدقائه ومحبيه قائلًا "الحمد لله الحرارة لم ترتفع منذ يوم الجمعة وليس لدي أعراض إطلاقًا وكذلك زوجتي وابني عمر الذي انتظمت حرارته، واختفت عندهم الأعراض أيضًا، وقاكم الله شر كل سوء وحفظكم"، مؤكدًا أن حالته وأسرته بدأت بالتحسن.