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"آل الشيخ" يوجه بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للتحذير من المخدرات وأضرارها

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"آل الشيخ" يوجه بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للتحذير من المخدرات وأضرارها "آل الشيخ" يوجه بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للتحذير من المخدرات وأضرارها
ضمن جهود الوزارة في تسخير المنابر لتوعية وأمن المجتمع

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ‬، أصحاب الفضيلة الخطباء بعموم مناطق ‫المملكة‬، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة 10 / 5 / 1442هـ، للتحذير من خطر المخدرات وأضرارها، وحرمة تعاطيها، وأهمية حفظ الناشئة منها، ووجوب الإبلاغ عن مروجيها.

ويأتي توجيه الوزير آل الشيخ في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توعية أفراد المجتمع عبر منبر الجمعة، وتحذيرهم من الأخطار التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وتأتي منها آفة المخدرات والمسكرات، وتبيان جرم مروّجيها، إلى جانب الموضوعات التي تلامس حاجة المجتمع، وتسهم في نشر الأمن وتعزيز الوسطية والاعتدال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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