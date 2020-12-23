أخبار عاجلة

تركيب تانك أكسجين إضافي لمستشفى العزل بالباجور مطلع الأسبوع المقبل -
طابق كامل لعزل الأطفال المصابين بكورونا في مستشفى التخصصي ببنها -
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور -
محافظة بني سويف يكرّم الفائزة بجائزة "فيزيكس ورلد 2020" -
موسكو: اللقاح المشترك "سبوتنيك في" وآسترازينكا سيعطي مناعة من كورونا لعامين -
"رنية" تُودّع بطلاً دافع عن وطنه بالحد الجنوبي.. وجموع غفيرة تُشيّعه -
وزير الرياضة يلتقي سفير المملكة المغربية لدى المملكة.. "عن بعد" -
إنشاء كلية لتكنولوجيا علوم الغذاء والتغذية بجامعة دمياط -
مطرانية بورسعيد: إلغاء احتفالات رأس السنة واقتصار قداس عيد الميلاد على الكهنة -
نقيب الأشراف: دار الإفتاء تقدم نموذجًا حديثًا في الدعوة تتماشى مع متطلبات العصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الإسلامية" بالرياض تنظم محاضرتين نسائيتين عبر البث المباشر

Print
ضمن جهود فرع الوزارة في العناية بالأسرة وتحصينها من الفكر المنحرف

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض محاضرتين نسائيتين عن فقه الابتلاء والوسطية وأثرها في حماية الأبناء من الفكر الضال عبر البث المباشر، ضمن برامجها الدعوية والإرشادية.

وتُقام المحاضرة الأولى في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم غدٍ الخميس للداعية لمياء بنت سليمان القزلان، والمحاضرة الثانية تُقام يوم الأحد القادم تمام الساعة الثامنة مساءً عبر تطبيق الزوم.

يشار إلى أن هاتين المحاضرتين تأتيان ضمن جهود فرع الإسلامية بالرياض في حماية الأسرة وتحصينها فكريًا تحقيقًا لرسالة الوزارة في نشر منهج الوسطية والاعتدال والتحذير من الغلو والتطرف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"رنية" تُودّع بطلاً دافع عن وطنه بالحد الجنوبي.. وجموع غفيرة تُشيّعه

"رنية" تُودّع بطلاً دافع عن وطنه بالحد الجنوبي.. وجموع غفيرة تُشيّعه

وزير الرياضة يلتقي سفير المملكة المغربية لدى المملكة.. "عن بعد"

وزير الرياضة يلتقي سفير المملكة المغربية لدى المملكة.. "عن بعد"

قبل اللقاء بساعات.. تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي

قبل اللقاء بساعات.. تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي

3 ملايين جرعة من "لقاح فايزر" ستحصل عليها السعودية بنهاية مايو 2021

3 ملايين جرعة من "لقاح فايزر" ستحصل عليها السعودية بنهاية مايو 2021

شبكة عيون الإخبارية