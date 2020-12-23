بريطانيا تسجِّل أعلى معدل وفيات يومي من جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ شهر إبريل

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السلطات الصحية: الارتفاع الكبير في الإصابات بسبب فصيل جديد من الفيروس أكثر عدوى

سجّلت السلطات الصحية في بريطانيا 744 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، في حصيلة هي الأعلى منذ شهر إبريل الماضي.

فيما بلغت حصيلة الإصابات الجديدة 39.237 حالة؛ ليرتفع بذلك معدل تكاثر المرض "R" إلى 1.1-1.3.

وعزت السلطات الصحية البريطانية الارتفاع الكبير في عدد الإصابات إلى ظهور فصيل جديد من الفيروس أكثر عدوى، يُعرف باسم VUI-202012/ 01.

ودعا وزير الصحة البريطاني مات هانكوك خلال مؤتمر الإحاطة اليومي حول المرض المواطنين إلى الالتزام بالقيود الصحية للحد من وقوع مزيد من الإصابات.

كما أعلن إدراج محليات ساسكس وأوكسفورد شاير وسوفولك ونورفولك وكمبريد جشير وأجزاء من أسيكس غير المغطاة حاليًا وويفرلي في ساري وهامبشاير باستثناء نيو فورست ضمن الدرجة الرابعة من سلم التقييد الاجتماعي الصارم ابتداء من يوم 26 ديسمبر.

فيروس كورونا الجديد