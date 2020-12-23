تدشين 16 سيارة ميكروباص جديدة بدلًا من "الكبود" في أسوان (صور)

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أسوان – إيهاب عمران:

دشنت الدكتورة غادة يحيى، نائب محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، دفعة جديدة ضمن مشروع إحلال سيارات البيك آب (الكبود) بسيارات ميكروباص جديدة شملت 16 سيارة ميكروباص، بتمويل من البنك الزراعي المصري، سيجري تشغيلها في خطوط سير داخلية بمدينة إدفو، وذلك بحضور عمران أحمد، رئيس قطاع البنك بأسوان.

وقالت نائب المحافظ، إن هذا المشروع يأتي ضمن جهود المحافظة لاستعادة الوجه الجمالي لعاصمة الشباب الإفريقي وتفريغ مختلف المدن والمراكز من المظاهر الغير حضارية، بالإضافة إلى توفير وسائل مواصلات آدمية وآمنة للركاب مع تحقيق الرعاية الاجتماعية لملاك سيارات البيك أب.

وأضافت أنه جرى التنسيق بين المحافظة والبنك الزراعي المصري لتمويل عمليات الإحلال بنسبة 75 %، وتوفير سيارات الميكروباص الجديدة، مشيرة إلى أن إجراءات الإحلال لسيارات الكبود متاحة لكافة خطوط السير من خلال قيام مالك السيارة بالتواصل مع إدارة المواقف بديوان عام المحافظة لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة كاملة، خاصة في ظل التسهيلات المقدمة من البنك الزراعي ومنها دفع مقدم 15 % من قيمة السيارة الجديدة وبفائدة 7,5 % على أن يتم سداد باقى المبلغ بالتقسيط على مدار 5 سنوات، والقسط الشهري شامل التأمين على السيارة ضد الحوادث والسرقة والحريق فترة الـ 5 سنوات، ومدة سماح 3 أشهر.

ومن جانبه، أوضح عمران أحمد، أن من شروط التمويل أن لا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا، وأن يكون المتقدم مقيم داخل محافظة أسوان، وأن تكون السيارة موديل 2020 /2021، وأن يتعهد كل مستفيد بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقًا لشروط التعاقد، مع تقديم كافة التيسيرات.