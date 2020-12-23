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أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية حتى الثلاثاء

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أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية حتى الثلاثاء أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية حتى الثلاثاء

مصراوي Masrawy

08:25 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من غدٍ الخميس وحتى الثلاثاء المقبل 29 ديسمبر 2020.

وجاءت التوقعات على النحو التالي:

الخميس 24 ديسمبر

أمطار خفيفة (30 % تقريباً)، على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة (40 % تقريباً)، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحاً، على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة 25 ديسمبر

شبورة مائية صباحاً، على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

السبت 26 ديسمبر

أمطار خفيفة (40 % تقريباً)، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحاً، على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد 27 ديسمبر

أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحاً، على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الاثنين 28 ديسمبر

شبورة مائية صباحاً، على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء 29 ديسمبر

شبورة مائية صباحاً، على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.​

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