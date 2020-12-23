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الأرجنتين تعتمد اللقاح الروسي "سبوتنيك-V"

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الأرجنتين تعتمد اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" الأرجنتين تعتمد اللقاح الروسي "سبوتنيك-V"

مصراوي Masrawy

08:32 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020


وكالات

أعلنت وزارة الصحة الروسية وصندوق الثروة السيادية الروسي، مساء الأربعاء، أن الأرجنتين وافقت على استخدام لقاح المعروف باسم "سبوتنيك-V" حسبما ذكرت " اليوم".

وأوضح الصندوق الروسي أن الأرجنتين أول دولة في أمريكا اللاتينية تسجل اللقاح الروسي وتتيح استخدامه على أراضيها.

وذكر أنه تم تسجيل اللقاح بموجب ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ وتمت الموافقة عليه من قبل الجهة المنظمة "ANMAT"، بناء على نتائج التجارب السريرية للمرحلة الثالثة في روسيا، دون تجارب إضافية في الأرجنتين.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أنه من المقرر وصول طائرة تحمل الدفعة الأولى من جرعات اللقاح الروسي، إلى الأرجنتين، غدًا الخميس.

وكان رئيس الأرجنتين، ألبرتو فيرنانديز، أعلن في 10 ديسمبر الجاري، أن بلاده وقعت عقدًا مع روسيا لتزويدها بلقاح "سبوتنيك-V" المضاد لكورونا، من أجل تطعيم 10 ملايين شخص في الفترة من يناير إلى فبراير 2021.

يشار إلى أن بيلاروسيا، أول دولة اعتمدت اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" وفقًا لبيان لصندوق الثروة السيادي الروسي، نشر الاثنين الماضي.

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