أخبار عاجلة

تركيب تانك أكسجين إضافي لمستشفى العزل بالباجور مطلع الأسبوع المقبل -
طابق كامل لعزل الأطفال المصابين بكورونا في مستشفى التخصصي ببنها -
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور -
محافظة بني سويف يكرّم الفائزة بجائزة "فيزيكس ورلد 2020" -
موسكو: اللقاح المشترك "سبوتنيك في" وآسترازينكا سيعطي مناعة من كورونا لعامين -
"رنية" تُودّع بطلاً دافع عن وطنه بالحد الجنوبي.. وجموع غفيرة تُشيّعه -
وزير الرياضة يلتقي سفير المملكة المغربية لدى المملكة.. "عن بعد" -
إنشاء كلية لتكنولوجيا علوم الغذاء والتغذية بجامعة دمياط -
مطرانية بورسعيد: إلغاء احتفالات رأس السنة واقتصار قداس عيد الميلاد على الكهنة -
نقيب الأشراف: دار الإفتاء تقدم نموذجًا حديثًا في الدعوة تتماشى مع متطلبات العصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة توافق على إنهاء مهمة بعثة حفظ السلام في دارفور

Print
الأمم المتحدة توافق على إنهاء مهمة بعثة حفظ السلام في دارفور الأمم المتحدة توافق على إنهاء مهمة بعثة حفظ السلام في دارفور

مصراوي Masrawy

08:21 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020


الخرطوم (أ ف ب)

وافق مجلس الأمن الدولي، على إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة المشتركة مع الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور عند انتهاء مدتها في 31 ديسمبر الجاري.

وتبنى المجلس أمس الثلاثاء القرار 2559 الذي ينهي عمل "يوناميد" ويسلم مسؤولياتها في حفظ السلام والأمن في هذه المنطقة المضطربة للحكومة الانتقالية في السودان.

وإنهاء المهمة التي تم نشرها منذ عام 2007 ووصل عدد أفرادها إلى 16 ألفًا، جاء بطلب من حكومة السودان وبتوصية من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

ورحبت بريطانيا بتبني القرار لكنها أعربت عن أسفها لأن مجلس الأمن لم يسمح لقوة حفظ السلام التابعة لـ"يوناميد" البالغ عديدها ثمانية آلاف عنصر بمواصلة تقديم الدعم خلال فترة الانسحاب.

وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا ودوورد: "كل ما سيكون بإمكانهم فعله هو حزم امتعتهم والانتظار حتى مغادرة دارفور".

وكانت دارفور مسرحًا لصراع مرير اندلع عام 2003 بين أقليات أفريقية متمردة على التهميش وقوات مدعومة من حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير.

وتقدر الأمم المتحدة أن القتال أودى بـ 300 ألف شخص وشرد نحو 2,5 مليون آخرين.

وانحسر الصراع إلى حد كبير على مر السنين باستثناء الاشتباكات العرضية بين الرعاة والنازحين المقيمين في المخيمات.

وفي أكتوبر، وقعت الانتقالية السودانية اتفاق سلام مع ائتلاف من المتمردين يشمل فصائل متمردة في دارفور.

وشمل الاتفاق قضايا ملحة تتعلق بالأمن وملكية الأراضي والسلطة القضائية الانتقالية وتقاسم السلطة وعودة النازحين.

كما نص على تفكيك قوات المتمردين ودمج مقاتليها في الجيش الوطني. ورفضت مجموعتان فقط التوقيع.

ووافقت الحكومة الانتقالية في السودان على أن يحاكم البشير المسجون منذ الاطاحة به في أبريل في سجن في الخرطوم أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وفي الاتفاق الموقع مع المتمردين في أكتوبر، وافقت الحكومة السودانية على إنشاء محكمة خاصة للجرائم المرتكبة في دارفور، وعلى وجوب محاكمة البشير قبل ذلك.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

شبكة عيون الإخبارية