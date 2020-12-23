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رفع مستوى السلامة والانضباط.. 3 دقائق مصورة تلخص أهمية المُلصق الإلكتروني-()

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رفع مستوى السلامة والانضباط.. 3 دقائق مصورة تلخص أهمية المُلصق الإلكتروني-(فيديو) رفع مستوى السلامة والانضباط.. 3 دقائق مصورة تلخص أهمية المُلصق الإلكتروني-()

مصراوي Masrawy

08:38 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية أهابت خلاله الوزارة بالمواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني خلال الموعد المحدد دون الحاجة لانتظار موعد الفحص وتجديد الترخيص.

وأفادت الوزارة في بيان لها أنه سيتم سحب تراخيص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وذات الإطار وتيسيراً على المواطنين يمكن لمالكي المركبات السارية طلب إصدار ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمرور ( بوابة مرور ) على موقع وزارة الداخلية (https://moi.gov.eg/ ).

يأتي جاء ذلك في إطار استمرار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير على كافة مستخدمي الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونياً بطريقة علمية تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق وبمناسبة قرب انتهاء المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني يوم 31/12/2020 .

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