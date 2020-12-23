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تدخل في الموجة الثانية لكورونا بتسجيل 911 إصابة ووفاة 42 حالة

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مصر تدخل في الموجة الثانية لكورونا بتسجيل 911 إصابة ووفاة 42 حالة تدخل في الموجة الثانية لكورونا بتسجيل 911 إصابة ووفاة 42 حالة
تخصيص 363 مستشفى لاستقبال مصابي

مصر تدخل في الموجة الثانية لكورونا بتسجيل 911 إصابة ووفاة 42 حالة

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد اليوم رسمياً دخول في الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد بتسجيل 911 إصابة جديدة اليوم ووفاة 42 حالةً.

وقالت خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة والمستشفيات التي أدرجت لتقديم الخدمات الطبية لمرضى الفيروس: إنّ الأسبوع الحالي شهد زيادة في عدد الإصابات بالفيروس حيث وصل العدد الإجمالي للإصابات في مصر إلى 127 ألف حالة، و7 آلاف حالة وفاة خلال 10 أشهر ونصف الشهر منذ ظهور أول إصابة بالمرض.

وأوضحت أن الفئات الأولى بالتطعيم بلقاح كورونا الجديد هم الأطقم الطبية والعاملون بمستشفيات العزل والصدر، ثم أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن.

وأضافت أن كل شحنة من اللقاحات التي تُورَّد لمصر تأخذ أسبوعين في التحليل، ويجرى عليها أربعة تحاليل مهمة، للتأكد من الفاعلية، واللقاح عبارة عن جرعتين بين كل جرعة وأخرى 21 يوماً.

وأشارت إلى أن هناك 363 مستشفى مجهزة لاستقبال مصابي فيروس كورونا في جميع محافظات مصر تتضمن نحو 35 ألف سرير داخلي ونحو 4 آلاف و500 سرير رعاية، و2400 جهاز تنفس، كما تم توفير 200 جهاز تنفس جديد ستُوزَّع على المستشفيات.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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