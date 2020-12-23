تشخيص وعلاج.. ننشر قائمة بـ 363 مستشفى لتقديم خدمات كورونا (كل المحافظات)

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تخصيص 363 مستشفى على مستوى الجمهورية لإدارة جائحة فيروس كورونا وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه تم تخصيص 19 مستشفى عزل في بداية الجائحة ثم زيادة المستشفيات التي تقدم خدمات فيروس كورونا تدريجيًا إلى 101 مستشفى ثم 111 ثم 150 مستشفى حتى وصلنا الآن إلى 363 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وأشارت الوزيرة إلى أن منحنى الإصابات في مصر بدأ في التصاعد منذ يوم 31 من شهر أكتوبر الماضي، كما يعد الأسبوع الحالي هو الأكثر تصاعدًا، لافتة إلى أن محافظة القاهرة تأتي في المرتبة الأولى في عدد الإصابات تليها الإسكندرية والقليوبية والجيزة.

وينشر مصراوي قائمة المستشفيات التي خصصتها الوزارة لتقديم خدمات تشخيص وعلاج حالات كورونا.